El director de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, no quiso referirse a su posible candidatura para ser otra vez presidente de Colo Colo. Además, el dirigente lamentó lo que pasó con el bus de Universidad de Chile.

Aníbal Mosa está a la espera de lo que pasará en abril próximo, ya que es el mes clave para Colo Colo debido a que se elige otra vez al directorio de Blanco y Negro en la junta de accionistas. El ex presidente de la testera alba, hace rato, que viene haciendo campaña en forma sigilosa y espera tener los votos necesarios para recuperar la plaza al frente del cuadro popular en el fútbol chileno.

Mosa tiene como figura emblemática a Esteban Paredes, quien siempre tuvo cercanía con el ex timonel de Colo Colo y el dirigente lo quiere para una posible dirección deportiva, ya sea en el fútbol formativo o en el Primer Equipo.

A su llegada al Monumental para ver el Superclásico ante Universidad de Chile, Mosa fue consultado sobre su posible postulación al sillón presidencial albo. Sin embargo, no se quiso referir a la posiblidad de encabezar, otra vez, el proyecto deportivo.

"No es momento para hablar de eso. Lo más importante es ganar hoy", esbozó Mosa en el Estadio Monumental.

Aníbal Mosa quiere volver a encabezar el directorio de Blanco y Negro con Esteban Paredes como su mano derecha (Agencia Uno)

ver también Stöhwing critica la actitud de Mosa en usar la figura de Paredes para recuperar el cetro en Colo Colo

También, Mosa aprovechó de frenar un poco el tema presidencial en ByN y dejó atrás su fanatismo por el cuadro albo, ya que apoyó totalmente a los azules por los incidentes previos al partido, donde el bus de la Universidad de Chile recibió proyectiles.

"Me enteré hace un rato y la verdad que está muy mal, muy mal. Espero que no haya personas heridas. No corresponde manchar de esa manera el partido, por más archirrivales que seamos, somos rivales dentro de la cancha y fuera de la cancha hay que convivir de buena manera. Lamentable y le daremos las excusas a la gente de la Universidad de Chile", sentenció.

En lo deportivo, Mosa no quiso entregar comentario por lo de Falcón y solo puso su mirada en el tema del récord, que se puede extender por 22 años.

"Ojalá podamos mantener la diferencia que tenemos con nuestros archirrivales (...) Es algo que le tienen que preguntar a Quinteros. Se ha trabajado bien, hemos tenido un bonito arengazo. El equipo trabajó de buena manera, mentalizado en el partido y un partido que todos quieren jugar. Ojalá podamos mantener el invicto en nuestra casa", remató.