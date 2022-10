El entrenador argentino Gustavo Quinteros y Colo Colo están a solo un punto de cumplir el objetivo que se plantearon a principio de año como cuerpo técnico: levantar el título del Campeonato Nacional y volver a disputar una Copa Libertadores de América.

Gracias a su buen pasar en el Popular, Quinteros ha tenido en varias oportunidades ofertas tanto de clubes como de selecciones de Sudamérica, tal es el caso de la Selección Chilena. Pero, ahora Independiente de Avellaneda puso sus ojos sobre él para revertir el mal presente en las últimas temporadas del fútbol argentino.

Walter Lemma, ayudante del estratega de 57 años, se tomó un momento para conversar con Radio Pulxo de Argentina para aclarar la posible partida del ex entrenador de Bolivia al "Rojo".

"Yo no tengo conocimiento, salió por todos lados. Conocimiento directo de la palabra de Gustavo no lo tengo, así que lo escucho de la prensa, lo leo, me llaman de Buenos Aires, así que concreto no hay nada", remarcó el exfutbolista.

Quinteros corre con ventaja para llegar al Rojo | Foto: Agencia Uno

Además, dejó en claro que "nosotros tenemos contrato este año y hay una claúsula de renovación automática para continuar en caso de lograr los objetivos, pero también hay una claúsula de salida económica por si algún club o alguna federación nos quiere. Gustavo tuvo la posibilidad de ser técnico de la selección chilena y ahí se puso una claúsula".

Recordar que este rumor se acrecentó tras el viaje sorpresa por parte de Quinteros hacia el otro lado de la cordillera, lo que solo sería por motivos personales.