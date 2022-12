Colo Colo sigue viendo en el mercado las mejores opciones para reforzar su plantilla pensando en el 2023, en done en esta jornada un nuevo nombre apareció dentro de la mesa directiva del 'Cacique'

¡Bombazo monumental!: Afirman que Colo Colo pone los ojos en un ex River Plate para el 2023

Colo Colo pone el pie en el acelerador para ver lo que será su conformación de plantilla pensando en el 2023, en la que los ‘Albos’ quieren mantener la casa tranquila tras la petición que le hizo su estratega Gustavo Quinteros de poder formar un plantel competitivo pensando en los desafíos que tendrá el equipo el próximo año.

Para esto, durante esta jornada los directivos del ‘Cacique’ se juntaron para realizar una neuva reunión de directorio, en donde el principal tema de esta jornada es el tema de los refuerzos, en la que los ‘Albos’ ya comienzan a ver nombres para el 2023, en la que en esta jornada apareció un nuevo nombre que podría ser opción para reemplazar a Gabriel Costa.

Se trata del volante argentino, Carlos Auzqui, quien hoy en día milita en el Ferencváros del fútbol de Hungría y tuvo pasos dentro del fútbol argentino por River Plate, Estudiantes de La Plata, Huracán, Lanús y Talleres de Córdoba.

Esta información fue concedida por el medio Dale Albo, quienes profundizaron en que el nombre del mediocampista de 31 años fue propuesto por Daniel Morón dentro de la mesa directiva y fue materia de análisis dentro de esta junta.

Auzqui hoy milita en el fútbol de Hungría | Foto: Getty Images

La complejidad de esta posible tratativa es el contrato que tiene el ex River Plate con el conjunto húngaro, en donde tiene un vínculo hasta junio del 2024. ¿La buena noticia? El jugador no ha tenido una constante regularidad en el Ferencváros, en donde no es un jugador titular para su entrenador Stanislav Cherchesov.

En las próximas horas podría darse más información sobre los posibles nombres que se puedan barajar dentro de la mesa directiva de Blanco y Negro, en la que buscan de aquella carpeta, comenzar a ver nuevos jugadores para la plantilla adiestrada por Gustavo Quinteros.