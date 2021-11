El ex volante de Colo Colo reveló el motivo de su retiro del fútbol y comparó este Colo Colo con el campeón del 2002 en la quiebra.

Braulio Leal y su despedida del fútbol: "No tengo ninguna relación con Colo Colo, tampoco espero una despedida"

Uno de los momentos más difíciles para los hinchas de Colo Colo fue el campeonato de la quiebra del 2002, donde el club tuvo que disputar la mayor cantidad de partidos con jugadores de la cantera del Cacique, es por esto que algunos siguen siendo reconocidos con gran cariño por los forófos albos, uno de ellos es Braulio Leal.

El volante nacional de 39 años durante esta semana anunció su retiro del fútbol profesional y su último club fue Deportes Magallanes, el cual lo recibió desde el 2019. Leal llegó a los 12 años al Popular y fue en el título del 2002 que destacó, tanto así que sus buenas actuaciones le valieron salir a Europa, pero volvió al club de Macul de inmediato.

En entrevista con DirecTV Sports, Leal dialogó acerca de la decisión de su retiro y sobre cómo es la relación con Colo Colo, el club de sus amores.

"Era el momento de retirarme, estoy tranquilo con la decisión. Siempre quise ser yo quien tomara la decisión, no una lesión o quedarme sin club. Estoy muy motivado con la nueva etapa que inicia", senteció Leal.7

"No tengo ninguna relación con Colo Colo, tampoco espero una despedida ni nada. Además, siento que eso es para los 'súper cracks', no para cualquier jugador. Nunca he esperado nada", recalcó.

Consultado sobre la comparación de este Colo Colo con el del 2002, el mediocampista nacional puntualizó que "este Colo Colo se asemeja mucho al equipo del 2002, con muchos jugadores formados en el club, saben lo que es la presión de jugar en Colo Colo. (Gustavo) Quinteros tuvo la valentía de poner jugadores jóvenes y da gusto verlos jugar, con una identidad que produce orgullo", cerró.