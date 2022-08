Brayan Cortés es uno de los elementos cruciales que tiene Gustavo Quinteros en Colo Colo. El guardameta ha incrementado por todos lados su rendimiento deportivo, contemplando que fue bastante criticado por los hinchas en el momento cuando la institución no estaba pasando por un buen presente y que estuvieron peleando por el descenso.

Sin embargo, el crecimiento que ha mostrado el futbolista al respecto lo han llevado a mostrar sus deseos de salir en un futuro de la institución colocolina y mirar de reojos la posibilidad de llegar al continente europeo, tal como lo hizo uno de sus referentes en su puesto como Claudio Bravo.

Durante una conversación con el podcast Pelota al Vacío del periodista Jorge Gómez, fue detallando como se fue generando sus deseos de poder partir a Europa para continuar escribiendo con grandes letras su carrera deportiva.

“Sería una gran satisfacción salir campeón con Colo Colo en este torneo y poder jugar en el extranjero. Es lo que yo ando buscando, poder lograr uno de mis sueños y poder jugar afuera”, comenzaba partiendo el guardameta de la Selección Chilena.

Brayan Cortés en Colo Colo previo al partido frente a Unión La Calera. (Foto: Guillermo Salazar - Bolavip)

Es que, en esta misma línea, el portero dio a conocer que “Uno nunca sabe. Renové con Colo Colo y estoy feliz acá, pero siempre hay sueños por cumplir y objetivos. Quiero ser campeón y ojalá a futuro se pueda dar algo afuera. Lo del Elche fue más humo, porque no hubo nada concreto. Se conversó algo, pero más allá de eso no hubo nada formal”.

ver también Club europeo realiza oferta de última hora a Colo Colo por Suazo

ver también Representante de Falcón asegura que puede partir a España y dejar Colo Colo

Sin embargo, fue acá donde el guardameta mostró sus deseos de dónde le gustaría ir a competir deportivamente. “Me gusta la liga de España, más que por el fútbol, también por el estilo de vida que se vive allá. He ido seguido de vacaciones y me encanta ese país”.

Finalmente, dio a conocer que “Claudio Bravo ha sido uno de mis referentes como chileno y sería lindo jugar allá, tal y como lo hizo él. Mi referente es Ter Stegen. La verdad es que me gusta mucho y me encanta como resuelve dentro de la cancha. Me llama mucho la atención”.