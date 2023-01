El terremoto ocasionado por la partida de Juan Martín Lucero de Colo Colo está calando hondo en el Cacique, donde en menos de dos semanas tendrán su estreno oficial de la temporada enfrentando a Magallanes en la Supercopa.

La salida del Gato es una tragedia para Gustavo Quinteros y compañía, quienes habían encontrado en Lucero un goleador letal que encajó como anillo al dedo en Colo Colo, pero que decidió tomar sus maletas e irse de manera repentina.

“Lo de Lucero me parece grave, siento que se respeta muy poco al fútbol chileno, a Colo Colo, a la palabra y a la historia del club. Hay que tener más cuidado en idolatrar a ciertos jugadores. Me parece grave faltar al compromiso”, dijo Eduardo Lobos en De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

La partida de Lucero ha sido un dolor de cabeza en Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

Lobos cree que el DT albo no está feliz: “Seguramente Quinteros no está contento, se le ha ido gran parte de la estructura del equipo campeón y los que han llegado no sé si están a la altura de los que se fueron. No creo que esté feliz con esta situación”.

“Hay muchos refuerzos que no han rendido en Colo Colo, espero evaluar cuando vayan sumando minutos, ojalá sea bueno, no solo en lo deportivo, si no que también en lo humano. Espero funcionen y les vaya bien”, complementó.

En el cierre, fue lapidario con lo que podría ser la participación alba en Copa Libertadores 2023: “Para competir en la copa con esto no alcanza, si Colo Colo quiere pensar en grande tiene que invertir. Hoy sale a flote nuevamente estas peleas internas en Blanco y Negro. Hoy estamos para participar en la copa, no para competir”, remató.