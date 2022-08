Claudio Borghi banca a muerte a Gabriel Costa pese a las críticas de los hinchas de Colo Colo: "No puedes sacar a un jugador cuando tiene uno o dos partidos malos, así no quedaría nadie"

Colo Colo igualó 1 a 1 ante Ñublense por los octavos de final de la Copa Chile, resultado con el cual el cuadro albo quedó eliminado y no pudo defender su bicampeonato tras obtener el título en las ediciones de 2019 y 2021.

Uno de los grandes apuntados por la hinchada alba fue Gabriel Costa. El futbolista uruguayo naturalizado peruano fue uno de los jugadores que se ganó las pifias en varias jugadas del partido de los miles de hinchas que llegaron al recinto de Macul.

Claudio "Bichi" Borghi, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, dio su punto de vistas acerca de la baja del desempeño del seleccionado peruano y lo defendió.

"Pongámonos en el lugar de Gustavo Quinteros, tu no puedes sacar a un jugador cuando tiene uno o dos partidos malos sabiendo que es un jugador muy importante, así no quedaría nadie", partio afirmando Borghi.

Costa finaliza su contrato con el Cacique en diciembre de este año | Foto: Agencia Uno

"Si nos vamos en esa también debería sacar a Leonardo Gil que ayer no tuvo un partido brillante, a Matías Zaldivia que no tuvo un partido brillante, puedes sacar a Jeyson Rojas y no ponerlo más porque ayer no pasó más todo lo que tenía que pasar y así seguimos y sumamos", ejemplificó el ex director técnico de los albos.

ver también Pato Yáñez le cae con todo a Quinteros y Costa por opaco partido

"Yo creo que él (Quinteros) debe sacar cuentas de lo que le puede dar Costa estando en la cancha o no jugando del todo bien, pero teniendo chispazos a alguien que tenga afuera y que de pronto no puede hacer lo que hace Costa", finalizó el Bichi.