Cristián Zavala no ha tenido el nivel esperado por los hinchas de Colo Colo. El ex Deportes Melipilla llegó al Estadio Monumental como una de las grandes revelaciones del Campeonato Nacional 2021, actuaciones que le sirvieron incluso para ser nominado por Martín Lasarte a la Selección Chilena en su momento.

Si bien el nacido en Puente Alto anotó un gol importante en el triunfo ante Huachipato en los últimos minutos del partido, lo cierto es que el extremo izquierdo no ha podido ganarse la confianza de Gustavo Quinteros y en los últimos dos compromisos no estado ni siquiera en las convocatorias.

Pese a eso, durante las últimas horas, el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa informó que el Cacique estaría planeando comprar la totalidad del pase del jugador, algo que ha sorprendido a los fanáticos albos.

Claudio Borghi es voz autorizada para hablar del cuadro de Macul. El actual panelista de TNT Sports alzó la voz en el Podcast del canal deportivo por la situación que vive actualmente Zavala.

Zavala celebrando su único tanto con la camiseta de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Lo de Zavala yo tengo dudas si lo trajo realmente Quinteros o fue una apuesta económica de Colo Colo, de la dirigencia para tenerlo ahí, ver si puede jugar y venderlo más caro. Pero por el hecho de no jugar, de no tenerlo en cuenta, me da la sensación que Quinteros no está muy convencido de él”.

Recordar que el delantero que tiene contrato hasta el 2024 ha disputado 17 partidos de 27 posibles con el Popular.