El delantero Felipe Flores ha tenido un renacer en el fútbol chileno y ahora se ha transformado en una de las figuras del sorprendente Deportes Magallanes en la Primera B, escuadra que va encaminando el ascenso a la Primera División y acaba de llegar a la final de la Copa Chile tras vencer a Huachipato.

Recordar que Flores viene de ser el autor del gol de la clasificación a la gran final del torneo que da un cupo a la Copa Libertadores.

El programa Futuro Fútbol Club lo invitó a conversar y fue ahí que "FF17" tuvo una distendida conversación con Claudio Borghi, quien en algún momento lo dirigió en Colo Colo, donde recordaron un triste episodio en la carrera del jugador de 35 años.

"Yo siempre me acuerdo de él, me hizo pasar momentos muy duros pero no por problemas de comportamiento. Él jugó un partido en Chillán en una de estas competencias las Copas Gato y debutó ante Universidad de Chile e ingresó en los últimos 15 minutos, yo quería darle experiencia, pero tuvo la mala suerte de romperse el ligamento ¿Te acordás de eso Oreja?", arranco diciendoo el Bichi.

Flores en su paso por Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Agregando que "yo me sentí tan culpable porque dije "para qué lo puse". Fue el primer jugador que se me rompió, rompió significa lesionarse ¿Cómo quedó esa rodilla?, le consultó al actuar jugador de Deportes Magallanes.

El ex Colo Colo no tardó en responderle a su ex DT. "Quedó bien, tenía 19 años y me diste la oportunidad de poder jugar y es el momento que uno siempre espera. Yo sabía que era grave porque dos jugadores se acercaron y me dijeron que tenía que ser fuerte para lo que venía, pero gracias a Dios nunca tuve molestias ni más problemas", cerró.