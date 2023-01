Colo Colo recibió una importante noticia durante las últimas horas, en la que los directivos del ‘Popular’ son conscientes de que deben tomar una decisión por el futuro del atacante, Cristián Zavala, quien no quiere continuar en el ‘Cacique’ en este 2023 por los pocos minutos que ha tenido con Gustavo Quinteros dentro del club.

Ante esta situación, un histórico de los ‘Albos’ como Claudio Borghi pidió la palabra por esta situación en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ en la que fue bien claro en señalar que el jugador no puede tirar la esponja tan fácilmente por no conseguir un puesto dentro del equipo.

“No sé si que vaya a préstamo es una buena opción, yo creo que si te pones a pelear un poco el puesto. Uno no puede ante la primera adversidad decir “me voy, me quiero ir”, también es imponerse, a él le quedan dos años de contrato, yo me quedaría a lucharla”, partió señalando Borghi.

Casos como el de Zavala parecen existir muchos y el ‘Bichi’ recordó lo que fue el paso de Juan Carlos Gaete por Colo Colo, en la que lo pone en un caso similar a lo que vive hoy el ex Deportes Melipilla, en lo único que dejan en claro es que no están capacitados en jugar en equipos grandes.

Zavala quiere más minutos en este 2023 | Foto: Agencia Uno

“El problema es que dejas una imagen de duda sobre la gente, le paso al chico Juan Carlos Gaete, llegó, vino, estuvo y me voy. Después quizás voy a volver, deja una duda como que no estas capacitado de jugar en un grande y luchar el puesto”, declaró fuertemente en TNT Sports.

Finalmente, Borghi le recomendó a Zavala en replantear su decisión de partir y lucharla por un puesto en este 2023, dejándole como consejo en que quizás puede que no juegue, pero las ganas de batallar nunca pueden faltar al estar en un equipo grande.

“Yo fuera él me quedaría en Colo Colo, puede ser que no juegue, pero bueno, la luche y no me fui ante el primer problema”, cerró.