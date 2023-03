Colo Colo no levanta cabeza en el Campeonato Nacional y actualmente marcha en la octava posición del fútbol chileno. La dura derrota ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador acrecentó el mal momento del equipo y deja mal parado a Gustavo Quinteros.

Uno de las críticas que más se repite por parte de los hinchas colocolinos ha sido la poca oportunidad que les ha dado el entrenador argentino nacionalizado boliviano a los jugadores de la cantera alba, los cuales muchos han decidido partir del club en el último tiempo, tal es el caso de Luciano Arriagada y Joan Cruz.

El Cacique ha sufrido un masivo éxodo de canteranos | Foto: Agencia Uno

Este miércoles, el reconocido relator Claudio Palma en su rol de panelista del programa Futuro Fútbol Club de Radio Futurio salió al paso de este polémico tema y le pegó flor de palo al adiestrador albo.

"Tenías a Luciano Arriagada y lo dejaste partir al fútbol brasileño. No me quiero meter porque no soy xenófobo, pero ¿Cuántos de afuera ha traído? Partiendo por Christian Santos, el venezolano. Lo de Arriagada no lo entiendo porque venía de Copa América y tengo la sensación que a Gustavo Quinteros no le gusta jugar con los jóvenes", partió diciendo.

"A Cristián Zavala lo trajeron y no tuvo la misma oportunidades que Agustín Bouzat. Suma a Joan Cruz, a Jeyson Rojas que tuvo regularidad y ahora está jugando con alguien que no es lateral derecho. Cuando vayan al Monumental de Núñez o Rosario a estadio lleno van a manejar mejor la presión", añadió.

"Acá han dejado ir y no logro entender a muchos chicos que fueron muy superiores en el campeonato de cadetes durante dos o tres años y cuando pasaron al primer equipo no tuvieron la regularidad. Yo entiendo que hay varios que devuelven la camiseta, pero no han tenido la misma cantidad o minutos que han tenido otros", concluyó Palma.