Ex campeón de América con Colo Colo analizó junto a Bolavip Chile el término de la primera rueda del Cacique en el Campeonato Nacional 2022, donde aseguró que el equipo desapareció y necesita reforzarse de buena manera para lograr objetivos el segundo semestre.

Colo Colo no pudo cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional 2022 como exclusivo líder tras su empate ante Ñublense y, por contraparte, tuvo que conformarse con compartir el liderato junto a los mismos diablos rojos y Unión Española, que consiguió un agónico empate ante Unión La Calera el día domingo.

El equipo de Gustavo Quinteros evidenció cansancio en el último tramo del primer semestre, en donde además tampoco pudieron avanzar en Copa Libertadores y tuvieron que conformarse con acceder a los octavos de final de Copa Sudamericana.

Uno que es voz autorizada para hablar de Colo Colo y sus acontecimientos es Gabriel ‘Coca’ Mendoza, ex campeón de América con el Cacique, quien se sentó a conversar con Bolavip Chile e hizo un duro análisis del declive albo.

“Colo Colo se quedó en los primeros dos partidos de Copa Libertadores y ahí desapareció. Uno en realidad no se explica cómo Colo Colo está tan desorientado, como que no se ve una mayor solución con lo que hay y además no se ve un equipo que, digamos, ‘este equipo sí va arrasar y vamos a salir campeón lejos’. Estamos muy disminuidos y hace falta plantel”, dijo en primera instancia.

Bajo esa misma línea, el Coca cree que la para de invierno le puede hacer bien al equipo de Quinteros: “Le tiene que hacer bien este receso para replantearse, recuperar energías, para ver en qué se está fallando, en qué posición traer jugadores porque sí o sí hay que reforzar, hay que volver a la ruta que había ilusionado hace rato y que perdimos el rumbo en los dos primeros partidos de Libertadores y desapareció”.

Consultado por la baja de nivel que ha evidenciado Pablo Solari y su otrora comparación con Marcelo Barticciotto, Mendoza es claro: “No hay más Barti, es el único. De toda esa generación del 91 ninguno se le compara. Yo creo que a este cabro lo saca que lo quieran vender del América, de Europa, el tema de la nacionalidad, lo saca un poco de lo que venía haciendo y tiene que volver al nivel de encarar y pasar porque ahora encara y no pasa. Es joven, tiene la posibilidad de reencontrar su nivel futbolístico y está para le va hacer bien a muchos”.

Colo Colo ahora se tomará un descanso, irá de pretemporada en Argentina y volverá para encarar los desafíos de Copa Chile ante Deportes Temuco y después frente a Internacional buscando un lugar en los cuartos de final de Copa Sudamericana.