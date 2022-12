Coca Mendoza le baja el pulgar a Leandro Benegas en el Cacique: "Me da la sensación de que no es una buena contratación"

En el día de ayer creció aún más el rumor de que Leandro Benegas dejaría Independiente y llegaría a Colo Colo de cara a la temporada 2023, algo que, según trascendidos, podría quedar sellado en el día de hoy.

La contratación de Benegas es aplaudida por algunos como un buen complemento para Juan Martín Lucero, pero hay un sector que no está muy de acuerdo en su llegada y en esa esquina se encuentra Gabriel ‘Coca’ Mendoa.

“Benegas es más de lucha, de sacrificio. No es extraordinario. No me da la sensación de que sea una buena contratación. Colo Colo no está reforzándose con jugadores de peso”, dijo en conversación con el diario El Mercurio.

Benegas defendió a Curicó antes de partir a Independiente. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, aporta diciendo que “Dijeron que iban a pelear la Libertadores, pero con estas apuestas no sé si andaremos tan bien. El equipo venía bien, pero se fueron los dos laterales titulares que marcaron una época y a quienes costará reemplazar. También Costa. Todavía no sé quién jugará por él. Hay que traer poco, pero bueno en vez de cinco o seis y tres de peso”.

Pese a que jugó en Universidad de Chile, eso no es problema para el Coca Mendoza, ya que en sus palabras “Como que no marcó mucho legado en el archirrival. Además, hizo la vuelta larga”, comentó al respecto.

Las próximas horas serán claves para determinar el futuro de Benegas en los albos, donde en caso de llegar podría sumarse a los trabajos de Gustavo Quinteros directamente en Argentina sin tener que pasar por suelo nacional.