El ex jugador campeón con el Cacique en los 90' criticó con todo al conjunto albo por la goleada sufrida en El Teniente de Rancagua.

Con bajos rendimientos tanto colectivos como individuales, Colo Colo no pudo con una tarde épica de O'Higgins, que goleó 5-1 al Cacique en El Teniente de Rancagua. Pero post partido, protagonistas como Gustavo Quinteros y Maximiliano Falcón no fueron contundentes con la autocrítica del encuentro.

Quién sí lo hizo en conversación con Bolavip Chile fue Jorge "Coke" Contreras, jugador campeón con Colo Colo en 1993 que no tuvo piedad a la hora de analizar el bajo desempeño albo en la sexta región: "Fue demasiado, uno se extrañó sobre todo un equipo como Colo Colo, un equipo de Quinteros que haya perdido tanta concentración, le hicieran goles por todos lados. Fue un verdadero desastre".

El ex centrocampista analizó el rendimiento defensivo, y agregó que "no puede ser, independiente que te falten algunos jugadores o que haya perdido algunos jugadores no puede ser un equipo tan desconcentrado, tan desaplicado, que defienda tan mal".

Colo Colo cayó goleado por 5-1 ante O'Higgins en Rancagua | Foto: Agencia Uno

Al ser consultado sobre lo que se viene para Colo Colo en el ámbito internacional, Contreras indicó que el bajo rendimiento ante O'Higgins "hace pensar que no están para otra cosa que lo mismo que se ha venido dando siempre, lamentablemente", como quedar fuera en instancias iniciales de torneos continentales.

"Colo Colo siempre ha sido un equipo con una afición exigente, y no cualquiera viste la camiseta de Colo Colo", cerró dejándole un recado a los jugadores albos.