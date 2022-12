La dirigencia de Colo Colo trabaja a toda velocidad paa encontrar al reemplazante de Gabriel Costa, quien partió rumbo a Alianza Lima. El entrenador Gustavo Quinteros le mandó un listado de jugadores a Daniel Morón, gerente deportivo, para que este vea las opciones a fichar de cara al 2023.

En las últimas horas, el diario La Tercera informó que la dirigencia de Blanco y Negro sueña con contratar a un jugador de jerarquía para pelear la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional: el delantero argentino Cristian Pavon, quien actualmente milita en Atlético Mineiro.

Pavón es compañero del ariete nacional Eduardo Vargas en el Mineiro | Foto: Getty Images

Jorge Coke Hevia, panelista de Pauta de Juego, reaccionó ante este rumor y dejó en claro su postura sobre la posible llegada del ex Boca Juniors.

"Vamos a la balanza. Cristián Pavón se comió 6 meses la banca de Boca para ir al Mineiro y es cierto que no ha andado tan bien. Debe ganar no poco y a eso hay que sumarle que si viene a Chile, de no mediar ningún tema físico, en 4 fechas en el mejor jugador del torneo"

Para luego advertirle al hincha colocolino que "su valor de mercado es de 5 palos verdes y tiene 26 años, yo lo veo muy raro, sería muy extraño".

Hay que destacar que Pavón disputó cuatro partidos del Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de la Selección Argentina y en la última temporada estuvo presente en el Galo en 18 encuentros, convirtiendo tan solo un gol.