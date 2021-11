Felipe Fritz no olvida a los albos y quiere tener una revancha en Colo Colo: "Me gustaría volver y aportar"

Uno de los refuerzos de Colo Colo a inicio de temporada fue el delantero Felipe Fritz, proveniente de Unión Española. El futbolista de 24 años no tuvo mucha continuidad al mando de Gustavo Quinteros y tuvo que salir a préstamo a Curicó Unido, donde ha tenido minutos y le ha podido marcar a la Universidad de Chile y Universidad Católica.

Cabe consingar que el ex Universidad de Concepción y Rangers de Talca solamente pudo disputar 90 minutos en el Cacique y fue ante Ñublense en Chillán, en el cual Fritz se desempeño como lateral izquierdo debido a las ausencias de los jugadores albos, producto de los contagios por Covid-19 en dicho compromiso.

Pero Fritz tiene una meta clara para su futuro: volver a vestir la camiseta del Popular, así lo hizo saber en una entrevista con el medio deportivo AS Chile.

“Me gustaría volver a Colo-Colo y aportar lo que más pueda”, aseveró el zurdo, el cual ha sido una de las figuras del cuadro de la Séptima Región.

“Tenía claro que iba a ser difícil, pero no lo pasé mal. Aprendí harto, había un buen ambiente. Me llevo lo mejor, a pesar de no jugar. O sea, esperaba jugar una cantidad de partidos más, pero no se dio, fue una buena experiencia”, agregó.

En esa misma línea, el ariete recalcó que a pesar de su ausencia en las nóminas de Colo Colo, él “tenía que estar positivo. No me echaba a morir y seguía entrenando de igual forma, nunca tuve una mala cara. En el momento que se dio esta oportunidad, no lo pensé y salí", sentenció.