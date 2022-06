El Corralero se refirió a los trabajos del plantel en Argentina, donde valoró la posibilidad de sumar amistosos con clubes argentinos que también permitieron a los jóvenes mostrarse. Además, no dramatizó con el momento que vive Pablo Solari.

César Fuentes pone paños fríos a la situación de Pablo Solari en Colo Colo: "Está enganchado del grupo, se dicen cosas que no son"

Colo Colo continúa con sus exigentes trabajos de intertemporada en Argentina, donde también han aprovechado de sumar fútbol contra clubes trasandinos para llegar de la mejor manera posible a su vuelta a las canchas frente a Deportes Temuco por Copa Chile.

En conferencia de prensa, César Fuentes destacó la intensidad de estos trabajos que a su juicio permitirán que el equipo vuelva a imponerse físicamente a los rivales.

“Llegamos un poco apretados al final de la primera rueda, el parón nos vino muy bien, pudimos volver con todo y retomar la parte física del equipo que es lo más importante que tenemos, la intensidad. No tuvimos resultados positivos en la copa, pero en el campeonato seguimos siendo lideres y este semestre no queremos perder la punta. Teníamos que volver al estado físico que teníamos a comienzo de año, esperamos que podamos comenzar de la mejor manera en Copa Chile. Estando bien físicamente le podemos ganar a cualquiera”, comenzó.

El Corralero valoró la posibilidad que han tenido los jóvenes de mostrarse en estos amistosos para que sean alternativas durante el semestre. “Siempre se toman como aprendizaje estos partidos, tenemos cosas que mejorar y no nos pueden pasar en el campeonato. Mas allá de lo físico y ponernos bien, debemos pensar en lo exigente que se viene todo, que será muy difícil. Sirvió para que los chicos estén preparados y estén a la par con nosotros”, puntualizó.

Por esa razón tuvo palabras para Vicente Pizarro, quien asoma como una de las sorpresas en el partido contra Deportes Temuco por Copa Chile. “Todos sabemos de la calidad del Vicho. Él como todos los más chicos se están contagiando del espíritu de este equipo, de luchar, presionar muy arriba, ser protagonistas. Es un gran jugador y lo va a hacer siempre de gran manera”, señaló.

En esa misma línea, expresó su confianza en los otros juveniles. “Se han visto muy bien, trabajan a la par con nosotros y los grandes los hemos ayudado a contagiarse con eso. Van a ser parte importante del plantel en el futuro y por eso también estoy seguro de que serán importantes en los partidos que les toque jugar. Sabemos que los jugadores que están fuera son importantes para el equipo, pero tenemos que resaltar a los jóvenes que les tocó venir, porque son importantes, los tenemos que incluir, inyectarlos de ese espíritu del equipo”, complementó.

César Fuentes ha sido fundamental para Colo Colo este 2022. / FOTO: Agencia Uno

No dramatizó con la situación de Pablo Solari y aseguró que sigue muy compenetrado en el grupo. “Siempre ha estado enganchado del grupo, se dicen cosas que no son. Nosotros no nos metemos en algo más allá, solo pensamos en el equipo, en andar bien y empezar de la mejor forma la Copa Chile”.

Finalmente, aseguró no pensar todavía en su futuro, considerando que termina contrato en diciembre con Colo Colo. "Estoy enfocado en hacer las cosas bien en este gran club. La verdad sólo pienso en eso, no en dar un gran salto. Nadie se ha acercado para renovar el próximo año, pero sé que me tengo que enfocar en mí, en hacerlo muy bien en estos seis meses", cerró.