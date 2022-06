Tras un mercado de pases lleno de dificultades por las limitantes reglamentarias, falta de cupo de extranjero y escaso presupuesto, Colo Colo está cerca de cerrar a su segundo refuerzo y se trata de Marco Rojas, extremo neozelandés de padre chileno. El jugador del Melbourne Victory era monitoreado hace tiempo por la secretaría técnica de los albos y recibió el visto bueno de Gustavo Quinteros para sumarse al plantel.

Sin embargo, en el Cacique no quieren cantar victoria hasta no tener la firma lista, tomando en consideración el caso de Ramiro González, a quien hasta el presidente de Blanco y Negro dio por listo tras acordar su incorporación. El problema, es que el anuncio lo hizo antes de que se hiciera los chequeos médicos que no pudo superar y el fichaje se cayó.

La situación del ahora defensa de Platense no es única en los albos. En varias ocasiones tenían refuerzos prácticamente listos con todos los detalles acordados, pero a última hora se cayeron. En Bolavip te presentamos cinco traspasos que a última hora no se realizaron.

Marcelo Moreno Martins

A mediados del 2021, Colo Colo buscaba dar un golpe al mercado con la contratación del goleador histórico de Bolivia, quien conversó directamente con Gustavo Quinteros y le dio su palabra de llegar al Monumental. Esta operación fue aprobada por el directorio de Blanco y Negro, había un principio de acuerdo y sólo faltaba que el jugador destrabara su salida del Cruzeiro.

Sin embargo, esto no prosperó. El jugador repentinamente cambió de opinión tras una charla con su DT, Vanderlei Luxemburgo, y finalmente optó por quedarse para evitar un nuevo descenso del club.

Moreno Martins estuvo a punto de ser refuerzo en el 2021. / FOTO: Getty Images

Hugo Droguett

Apenas iniciaba la temporada 2006, Colo Colo casi le levanta a Hugo Droguett a Universidad de Chile, quien por ese entonces era una de sus mejores figuras. El jugador estaba listo para ser anunciado en la Noche Alba, tenía hasta su canasto de utilería con su nombre, pero minutos antes todo se derrumbó, supuestamente por amenazas de los hinchas azules.

Años más tarde fue el ex carrilero quien desmintió esos hechos y apuntó a su representante por su fallida llegada al Cacique. “Nunca hubo amenazas, pero ahora con los años, me doy cuenta de que seguramente la comisión que mi representante quería, Colo Colo no se la dio. Con Borghi en la última llamada, me dio la palabra, yo le di la mía y teníamos acuerdo monetario, pero puertas adentro pasaron cosas que no me permitieron llegar", reveló.

Hugo Droguett estuvo a punto de llegar a Colo Colo en el 2006. / FOTO: Agencia Uno

Facundo Ferreyra

Tras la negativa de Moreno Martins, el argentino asomaba como el plan B de Gustavo Quinteros, avalado de grandes campañas en Vélez Sarsfield y el Shakhtar Donetsk. Alcanzó un acuerdo total con Colo Colo, que incluso le envió su contrato redactado a Argentina, pero a última hora cambió de opinión sin dar explicaciones.

Esta situación indignó a todos en el Cacique y posteriormente apareció firmando por el Cluj de Rumania donde no jugó ningún minuto. Posteriormente se fue al Xolos de Tijuana, pero fue dado de baja por mal rendimiento. De la que salvaron en el Monumental.

Facundo Ferreyra no tuvo un buen pasar tras rechazar a Colo Colo. / FOTO: Getty Images

Reinaldo Navia

Los albos buscaban un relevo de garantías para Humberto Suazo, recientemente transferido al Monterrey y el elegido era Reinaldo Navia, titular de la selección chilena en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Se había firmado un precontrato con el Choro, hincha declarado del Cacique, y se iba a incorporar tras la Copa América 2007.

Sin embargo, Gabriel Ruiz-Tagle, presidente de Blanco y Negro en ese entonces, le bajó el pulgar por su participación en el recordado Puertordazo ocurrido precisamente en ese certamen, uno de los casos de indisciplina más recordados en la Roja.

Navia se quedó con las ganas de jugar en Colo Colo.

Jesús Dátolo

La salida de Giovanni Hernández a finales del 2007, dejó un vacío gigante en la zona de creación de Colo Colo. Rápidamente se pusieron a buscar un reemplazante en el extranjero y el favorito era Jesús Dátalo, quien se había quedado sin lugar en Boca Juniors por las presencias de Juan Román Riquelme y Leandro Gracián.

Asomaba como una interesante apuesta a sus 23 años y los albos le ofrecían continuidad. Hubo acuerdo con los xeneizes para su traspaso, pero el jugador se negó para luchar por otra oportunidad. "Llevaba un año en Boca y quería seguir un poco más en el club. Era muy nuevo para abandonar. Quizás el primer año en Boca no fue de los mejores y eso hizo que despertara interés en otros clubes”

Jesús Dátolo visitó en dos ocasiones el Monumental. / FOTO: Getty Images

Bonus track: Ricardo Rojas

Hay un jugador que protagonizó uno de los hechos más curiosos en la historia de fichajes de Colo Colo. Ricardo Rojas fue presentado en la Noche Alba de 1996, proveniente de Unión Española, pero increíblemente no jugó ningún minuto con el Cacique tras no concretar su traspaso.

Lo más llamativo, es que pocas semanas después apareció como refuerzo de Universidad de Chile y fue vital en el bicampeonato 1999-2000.