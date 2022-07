Jorge Valdivia anunció hace unas semanas que ponía punto final a su carrera en el fútbol, en la que destacaron brillantes pasos por Colo Colo, Palmeiras y también la selección chilena, donde fue importante en la obtención de la Copa América 2015.

Tras esta decisión muchos han comentado sobre lo dejado por el Mago en las canchas, resaltando su extraordinaria capacidad creativa y talento que lo tiene como uno de los mejores 10 de la historia de nuestro país.

Pero eso no fue todo y se dio a conocer una sorprendente información. Según reveló el periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada de TNT Sports, Gustavo Quinteros propuso que pudiera cerrar con broche de oro su trayectoria jugando por el Cacique.

En su reporte señaló que cuando el estratega se enteró de la noticia del retiro del mediocampista, consideró que alguien de su calidad no se podía despedir del fútbol sin haber jugado ningún partido en los últimos meses. Por esa razón, le planteó a la dirigencia la alternativa de contratarlo sólo para jugar Copa Chile y así pudiera colgar los botines con el club de sus amores en el estadio Monumental.

Jorge Valdivia apenas sumó 89 minutos en su último paso por Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

No obstante, la posibilidad no fue más allá, ya que Blanco y Negro no dio el visto bueno a la solicitud y todo quedó en intenciones. Las principales razones son sus constantes lesiones y poca continuidad, por lo que no hubo conversaciones para su regreso.

Jorge Valdivia dejó definitivamente Colo Colo a comienzos del 2021, tras la campaña en la que se salvaron del descenso donde apenas pudo sumar 89 minutos.