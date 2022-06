Colo Colo cumple una semana de intertemporada con intensos trabajos físicos en Los Cardales, Argentina, pero sigue sin sumar nuevas incorporaciones de cara al segundo semestre. Esto inquieta a Gustavo Quinteros, quien esperaba contar con ellos antes de iniciar la Copa Chile para que lleguen bien adaptados a la disciplina del equipo de cara a la Copa Sudamericana.

Sobre este tema habló en el programa Circulo Central, donde apuntó que “nosotros queremos reforzar el equipo con las tres incorporaciones en esta ventana para tratar de tener mas posibilidades de salir campeón y clasificar a la Copa Libertadores. Es algo que solo se ve en algunos”.

En ese sentido, reconoció que ninguno de los nombres que solicitó está cerca de llegar al club y aprovechó de no cerrarle la puerta a la llegada de un nuevo portero.

“Hablemos de dos o tres posibilidades. Ninguna de las posibilidades está cerca, no es conveniente de dar nombres que quizás no va a llegar. Lo de Ramiro lo hablamos porque estuvo negociando con Colo Colo. Lo del arquero no está descartado, el mercado a mitad de año ahora es limitado. Si en alguna de esas posiciones no se puede reforzar o no están, viene un arquero”, señaló.

Colo Colo aún no suma caras nuevas para el segundo semestre. / FOTO: Agencia Uno

Por otra parte, el estratega aún no da por caído a Ramiro González pese a no superar sus exámenes médicos y pidió a la dirigencia una consideración para poder sumarlo al plantel albo.

“Ramiro Gonzáles es un jugador que viene jugando normalmente y que estuvo jugando en todos los clubes que estuvo, pero quizás en la parte médica no coincidió con las imágenes y su diagnóstico. Nosotros apuntamos a un jugador que estaba activo y que estaba disponible para jugar. Para mi es importante que pueda venir porque sería importante para el plantel. Estuvo en México hace poco y necesitamos reemplazar a Amor que no podrá estar en dos o tres meses”, explicó.

Martín Rodríguez sigue lejos de Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Finalmente, reconoció el aspecto económico ha sido la gran dificultad de repatriar a Martín Rodríguez, su gran anhelo en este mercado de pases, aunque no lo da por caído.

“Es un jugador que desde que se fue no lo pudimos reemplazar, siempre ha estado en la carpeta para que pueda volver. Es un jugador que tiene contrato en Turquía o si el club rescinde de sus servicios, pueda ser una posibilidad también”, cerró.