Marco Rojas está en Chile y no da más de felicidad por llegar a Colo Colo: "Esta camiseta es especial para mi familia"

Tras un largo viaje desde Oceanía, Marco Rojas ya arribó a nuestro país para hacerse los exámenes médicos y estampar su firma como nuevo jugador de Colo Colo. El extremo neozelandés llega tras gestiones de la secretaría técnica del club y recibió la aprobación de Gustavo Quinteros.

El jugador cumple un sueño que tuvo desde pequeño, ya que es hincha reconocido del Popular por influencia de su padre chileno, por lo que no da más de la felicidad por este desafío. “Es un orgullo para mí y mi familia, no hay palabras para expresarlo. Estoy feliz de estar aquí, todavía no hay mucho que decir, pero ojalá se arregle todo luego”, comenzó en su llegada al aeropuerto.

“Me siento feliz de estar en el país de mi padre, es algo emocionante. Es mi tercera vez en Chile, antes vine de paseo. Espero llevar la camiseta con orgullo, es algo especial para mi familia, es una combinación de todo, mis expectativas son empezar a trabajar duro y veremos hasta dónde llega eso”, agregó.

El ex jugador del Stuttgart afirmó saber mucho del club, ya que “en mi familia son todos colocolinos, conozco mucho. No he podido ver todos los partidos por el horario, estoy al otro lado del mundo, pero conozco bastante”.

Marco Rojas llegó a Chile para firmar con Colo Colo. / FOTO: Getty Images

En tanto, adelantó que espera tener pronto una nueva charla con Gustavo Quinteros. “Pude hablar algo rápido con él, pero hay algunas cosas que asegurar primero y después de eso podré hablar un poco más con él”, explicó.

Finalmente, el atacante expresó su confianza en ser un aporte en el Cacique. “Fue una sorpresa este llamado, pero tengo fe en mis habilidades, trabajaré para ver hasta donde llegar”, completó.