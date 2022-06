Mucho se ha hablado acerca del futuro de Pablo Solari en Colo Colo y acerca de su fallido traspaso al América de México, pero el jugador no había realizado declaraciones, algo que cambió durante la mañana de este domingo.

Incluso en la llegada del Cacique a Chile tras la intertemporada en Argentina, el jugador no quiso responder las preguntas de los diversos medios de comunicación que se encontraban en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, situación que generó un debate entre los hinchas albos.

Y es que el propio jugador, quien sigue con molestias físicas y no pudo estar presente en la igualdad 0 a 0 ante Deportes Temuco por Copa Chile, compartió en su historia en su cuenta de Instagram una canción que llamó la atención de sus seguidores y que ha dado que hablar.

El tema elegido por el Pibe fue la 'Music Session 23', del DJ argentino Bizarrap junto al reggeatonero trasandino Paulo Londra, en donde parte de su letra critica la labor del periodismo al hablar de más. "Y el periodista está inventando lío', eso no me importa, yo sigo en lo mío, la gente sabe cómo soy, por eso están conmigo", dice parte del extracto que eligió Solari para subir a sus redes sociales.

La historia que compartió el delantero argentino en su cuenta de Instagram | Foto: @pablosolari_

Gabriel Suazo, Maximiliano Falcón y Brayan Cortés, entre otros. Recordar que varios compañeros del ex Talleres de Córdoba han salido a hablar acerca del estado de ánimo del futbolista al enterarse que no se moverá del Cacique y han salido a respaldarlo, tal es el caso de:, entre otros.

