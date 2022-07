Colo Colo sacó adelante la tarea con nueve jugadores y rescató un empate que parece de oro con Everton en su vuelta al Campeonato Nacional 2022. Los albos rápidamente se quedaron en inferioridad numérica por la expulsión de Esteban Pavez chequeada por el VAR, y en la recta final del segundo tiempo fue el turno de Jeyson Rojas por doble amarilla. Estas situaciones fueron abordadas por Daniel Morón a la salida del Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde expresó algunos reparos.

“Uno siempre se queja por las expulsiones, pero alguna responsabilidad hay de las cosas que pasan. Sí, la vamos a ver detenidamente, pero si el árbitro la vio en el VAR me imagino que hubo una agresión. Ante eso, hay que aceptar los errores. Igual me quedaron algunas dudas, no quiero acusar, pero creo que hubo codos que volaron y no fueron al VAR, no fueron ni amonestados. Se lo hice saber al árbitro, le dije que me pareció exagerado, que no hubiese revisión ahí, pero bueno. También le hice ver, con molestia, que nos apuró todo el tiempo. En el Monumental cuando un equipo está consiguiendo un resultado se hace un tiempo exageradísimo, los arqueros se tiran y hacen mil cosas. Nosotros no hicimos tiempo jamás y le fue a insistir a Cortés que se apurara. Si es así para todos, fantástico. A mí me gusta que se juegue y no se pierda tiempo, pero que sea en todas partes”, emplazó.

Asimismo, valoró el temple del Cacique para salvar el resultado ante los ruleteros. “Hoy quedar con dos hombres menos a veces es lapidario. El empuje, las ganas, el esfuerzo que pusieron en la cancha, lo aguerrido de los jugadores para sostener y llegar al arco de Everton, no fueron muchas, pero se dieron maña. Es un punto que nos deja tranquilos”.

El Popular tuvo una semana llena de acción que incluyó el triunfo sobre Internacional de Porto Alegre por Copa Sudamericana, algo que llena de expectativa al Loro. “Estamos entusiasmados con la vuelta ante Inter, será difícil, los brasileros son duros, ya lo demostró Sao Paulo con Católica, Fortaleza con nosotros de local. Pero tenemos que estar a la altura. Hay que tener esa pequeña cuota de suerte de todo partido”, complementó.

Refuerzos y renovaciones

El gerente deportivo del Cacique dio por listo el fichaje Marco Rojas y aprovechó de revelar los encargados de darle referencias del neozelandés. “Casos como el de Marco Rojas hay muchos en carpeta. Les cuento porque está cerrada la operación, falta que Marco se haga los exámenes médicos y si está todo OK se firmarán los contratos. Lo vio el técnico, sus ayudantes, yo con una persona que trabaja conmigo, lo presentamos al cuerpo técnico, estuvimos de acuerdo, investigamos. Tengo un amigo técnico en Australia quien me contactó con un seleccionado de ese país que es compañero de Marco en el Melbourne Victory. Me dieron muy buenas referencias. Hablé con Romina Parraguirre, que está allá, la conozco porque la entrenaba desde chica. Me hizo hablar con dos técnicos australianos. Tengo muy buenas referencias, se lo trasladé a Gustavo (Quinteros) y después ya nos pusimos de acuerdo”, profundizó.

Reconoció que no fue difícil convencerlo de probar suerte en el Monumental: “cuando le hablé de Colo Colo fue de inmediata su reacción, quería venir, le interesó. Lo que pretendemos es que la gente quiera estar aquí con nosotros. Es contrato hasta fin de 2023”.

Gabriel Suazo es uno de los jugadores que termina contrato. / FOTO: Guillermo Salazar

Morón no descartó la llegada de más refuerzos: “no pararemos de buscar hasta que termine el mercado. Lamentablemente, hemos tenido lesiones que nos causan necesidades. Pero si traemos, queremos que sean más que lo que hay. No vamos a tapar a jóvenes de la cantera por traer un refuerzo para ocupar todos los cupos. No haremos eso.

Finalmente, expresó su confianza en lograr la renovación de Gabriel Suazo pese a las complicaciones. “No ha sido fácil, estamos conversando. Ya llegamos a acuerdo con Brayan Cortés y esperamos hacerlo con Gabi. Estamos topando en la cláusula de salida, pero las partes están dispuestas para llegar a un arreglo”, cerró.