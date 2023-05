Colo Colo recibe este miércoles a Boca Juniors por la Fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2023 y en que buscará un triunfo para quedar como líder exclusivo de su zona.

Los albos tienen la gran oportunidad de ser los únicos punteros del grupo, pues junto al conjunto argentino poseen cuatro unidades y de suma importancia poder cosechar unidades pensando en la clasificación a la siguiente fase del torneo.



No obstante, Gustavo Quinteros no ha tenido días previos tranquilos, ya que son varios los nombres con los que no podrá contar el técnico para este duelo por lesiones. Matías de los Santos, Fabián Castillo, Marcos Bolados están con problemas musculares. Además, Erick Wiemberg tampoco estará presente.

El Cacique tiene a sus citados para el duelo contra Boca | Foto: Photosport

Eso sí, el Cacique recupera a dos futbolistas que llegaron este año como refuerzo y que tampoco han tenido un buen pasar en esta primera parte del año. Se trata de Matías Moya y Darío Lezcano, quienes serán parte de la nómina de citados. Finalmente, son 23 los jugadores que Quinteros convocó para el choque contra Boca Juniors.

Revisa a continuación la lista completa de citados de Colo Colo para el partido contra Boca Juniors.