Colo Colo nuevamente cantó victoria en un Superclásico ante Universidad de Chile y, de esta manera, alarga una supremacía sin perder frente al archirrival que se estira por más de nueve años y podrían ser diez salvo si se llegasen a encontrar en la final de la Copa Chile 2022 y los azules digan lo contrario.

De cualquier manera, el equipo de Gustavo Quinteros fue más que su rival en la cancha del Fiscal de Talca y tuvo varios puntos altos a destacar como Juan Martín Lucero, Leonardo Gil y Gabriel Suazo, quienes estuvieron a la altura de lo que pedía el compromiso.

Pizarro se mandó un partidazo ante la U. | Foto: Agencia UNO

Uno que tuvo un trabajo silencioso y se ganó no solo el cariño, sino que la admiración de los hinchas albos en Redes Sociales fue Vicente Pizarro, el hijo de Jaime quien ayer tuvo un partido redondo y demostró que tiene fútbol y carácter de sobra para ser titular en este equipo.

“Consagratorio”, “Partidazo”, “Qué nivel” y “Debe ser titular” fueron algunos de los mensajes que los hinchas del Cacique colgaron en Twitter para tirarle loas y cumplidos a una de las joyas que tiene Colo Colo en su cantera y que ya no es una promesa, es sencillamente una realidad.

Pizarro tomó protagonismo después de la lesión de César Fuentes y, pese a que al ex O’Higgins no le queda mucho tiempo de recuperación, pareciera que el 'Vicho' agarró una camiseta de titular más que justificada y no está dispuesto a perderla.