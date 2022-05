Un duro revés sufrió Colo Colo en Argentina tras caer por 4-0 ante River Plate por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, donde el Cacique se encuentra en un expectante segundo lugar y deberá definir todo ante Fortaleza de Brasil en el Estadio Monumental.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros luchó de igual a igual en los primeros minutos, pero luego el Cacique sintió el cansancio y la presión agobiante por parte del elenco del Muñeco Gallardo. Ya el segundo tiempo, los trasandinos fueron una aplanadora y anotaron tres goles más y podrían haber sido más si no hubiese sido por las buenas intervenciones de Brayan Cortés.

El panelista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, fue categórico acerca del nivel de los dos equipos y aconsejó a Quinteros de cara a lo que se viene a futuro.

"Se pensaba que había mayor paridad, se pensaba que Colo Colo estaba en su techo futbolístico y River estaba en un proceso de reconstrucción, con muchas dudas y muchas bajas, pero aún así fueron 4 goles de diferencia y podrían haber sido más, de no ser por Brayan Cortés podría haber sido una paliza histórica", aseguró el comunicador.

Colo Colo no pudo ante la jerarquía del elenco del Muñeco Gallardo | Foto: Agencia Uno

"Son lecciones que tiene que aprender Gustavo Quinteros y seguramente esta clase de partidos las va a vivir en octavos de final, no tengo dudas que Colo Colo va a clasificar", añadió.

Para finalizar, Caamaño advirtió que este Colo Colo necesita de algo más para pelear en las siguientes fases del torneo internacional. "Estos once jugadores pueden resultar muy extraordinarios en Copa Libertadores pero no le alcanza, y no les va a alcanzar si es que Quinteros no se da cuenta de darle rodaje a los suplentes o les traen tres jugadores para los octavos de final, porque con esto alcanza para ser competitivo un tiempo", concluyó.