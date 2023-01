Cristián Caamaño sin piedad contra Gustavo Quinteros por no confiar en Daniel Gutiérrez: "No sé qué tiene con él"

Colo Colo debutó con el pie derecho en el Campeonato Nacional 2023 después de haber vapuleado a Deportes Copiapó por 5-2 en una contundente presentación del equipo de Gustavo Quinteros.

Si bien la figura excluyente del partido fue Marcos Bolados con sus tres goles, uno de los puntos bajos fue Ramiro González en la defensa, a quien aún no se le ve del todo aceitado y en el segundo gol nortino quedó en evidencia.

El panel de Deportes en Agricultura analizó el triunfo del Cacique y, en esa línea, Cristián Caamaño reapareció de sus vacaciones para repasar al ex central de Platense y marcar la distancia con Emiliano Amor, de quien aún no se sabe cuándo volverá de su lesión.

El Cacique ganó, pero su defensa no se vio bien. | Foto: Agencia UNO

“Se va hablar mucho de Ramiro González. Ayer salieron unas estadísticas bastantes lapidarias; ganó pocos duelos, muy mal en la entrega en el primer partido del campeonato con sus compañeros en una cancha difícil”, dijo Caamaño.

El comunicador complementa diciendo que “No sería tan categórico, pero está a kilómetros de Emiliano Amor. Además, ya lo conocemos, no es un jugador que venga llegando recién y uno no lo haya visto en Unión Española. Era un jugador normal que acá tiene que suplir a uno de los mejores del torneo como lo es Amor”.

En el cierre, Caamaño clama por Daniel Gutiérrez como titular: “Sin Amor, no sé por qué no le dan oportunidades al chico Daniel Gutiérrez, a mí me encanta. No sé qué tiene Quinteros con él, si es la estatura para jugar como central, pero lo pone en situaciones de emergencia como lateral izquierdo y me llama la atención que teniéndolo insista con nuevos refuerzos en esa posición”, remató.