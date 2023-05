El triunfo de Colo Colo sobre Audax Italiano quedó marcado por la última jugada del partido, en donde los jugadores itálicos le reclamaron un posible penal por mano de Agustín Bouzat al juez José Cabero.

El referí espero dos minutos para después dar por terminado el compromiso y desestimar la jugada, lo que provocó la furia de los jugadores itálicos, quienes le recriminaron en duros términos la jugada.

La cuestionada jugada fue analizada por el panel de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, en donde Cristián Caamaño no tuvo miedo en decir que no fue, pero que de haber sido inversa la situación hubiese tenido un desenlace muy distinto.

Cabero no se inmutó por la polémica del final. | Foto: Photosport

“Yo voy a decir algo: para mí no es penal, pero imagínate si el resultado hubiese estado 2-1 a favor de Audax Italiano y no se lo cobran a Colo Colo. Todavía tendríamos metido a Gustavo Quinteros en la sala de conferencia del Estadio Monumental reclamando que hasta cuándo los perjudican”, dijo Caamaño.

Carlos Cristián Alberto Caamaño sigue con la misma idea y no le suelta la mano al Cacique: “He visto situaciones parecidas que se han cobrado, pero a mí no me parece. Insisto, si esto no se lo cobraban a Colo Colo, tendríamos a Gustavo Quinteros reclamando y a Daniel Morón diciendo que hasta cuándo los perjudican y encarando en los túneles”.

Ahora, el Cacique debe desplazarse hasta la comuna de Independencia el próximo sábado para enfrentar a Unión Española, mientras que Audax Italiano hará lo propio en San Bernardo para medirse con el alicaído Magallanes.