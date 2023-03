Cristián Zavala confiesa que tiene cero rencor con Gustavo Quinteros por su salida de Colo Colo: "Me enseño muchas cosas"

A finales de enero, Cristián Zavala abandonó Colo Colo y decidió partir a Curicó Unido, club en el cual ha disputado 9 compromisos: aportando con 3 goles y 1 asistencias, siendo una de las grandes figuras del elenco dirigido por Damián Muñoz.

¿El motivo de su salida del conjunto Popular? El ex Deportes Melipilla quería tener mayor regularidad y es que durante el 2022 solo pudo estar presente en 20 encuentros (650 minutos disputados) y anotó un gol, algo que no fue bien visto por la fanaticada alba.

Zavala sigue de cerca el momento de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Pese a los pocos minutos jugados en el "Eterno Campeón", el futbolista guarda un gran cariño por Gustavo Quinteros, entrenador argentino, así lo hizo saber en conversación con el programa Misión Deporte en su canal de Youtube.

"Cualquier persona que le guste ganar va a querer jugar y en mi caso yo quería jugar, pero también tenía compañeros que exigían mucho. Todo jugador va a querer jugar y me dolía quedarme afuera, me dolía quedarme en la banca y siempre yo quería jugar", resaltó el extremo.

"Con Gustavo (Quinteros) siempre fue una relación buena de trabajo y también me dio mucho aprendizaje. Siempre uno tiene que rescatar lo bueno de todas las cosas y creo que con Gustavo aprendí muchas cosas, cosa que recién ahora me estoy dando cuenta y que la estoy ejecutando en el momento. Siempre le deseo lo mejor a las personas que me cruzo y desearle lo mejor a él"

Hay que tener presente que antes de partir, el jugador de 23 años firmó una extensión de contrato con el Cacique, por lo que el 31 de diciembre de 2023 deberá volver a las dependencias del Estadio Monumental.