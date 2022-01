Cristián Zavala, junto con Esteban Pavez y Juan Martín Lucero fueron presentados oficialmente en el día de hoy por Colo Colo en las inmediaciones del complejo en Pilar, Argentina, donde los albos hacen su pretemporada de cara a una exigente temporada 2022 que se avecina.

El ex extremo de Deportes Melipilla tuvo varias opciones de salir al mercado mexicano, sin embargo, optó por cumplir un anhelo que tenía desde chico de jugar en Colo Colo, el equipo en donde hizo la mayoría de su etapa formativa.

Sobre cuáles son sus aspiraciones en su paso por los albos, Zavala fue claro en señalar que “Hice las inferiores acá y, como dijo el presidente, nos enseñan de chico a ser campeón acá. Espero cumplirlo y poder levantar la copa acá con el primer equipo”.

El ex potro sabe que, para jugar en el equipo de Gustavo Quinteros, tendrá que demostrarlo en cancha: “Tengo que jugar primero, así me lo gané en Melipilla, jugando me gané la opción de ir a la Selección. Acá hay mucha competencia, hay que ir paso a paso para seguir siendo considerado en Chile”.

En el cierre, Zavala se refirió sobre qué posición le acomoda más en el campo de juego: “La posición que me siento más cómodo es de extremo, ya sea por izquierda o por derecha. Todo el campeonato lo hice por izquierda y cuando fui a la selección lo hice por la derecha, pero donde me siento mejor es por el lado izquierdo”, remató.