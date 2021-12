Desde hace algunos días que el nombre de Daniel González anda rondando en la órbita de Colo Colo. Y es que el actual zaguero central de Santiago Wanderers fue una de las jóvenes figuras del Campeonato Nacional 2021, pero una lesión acabó con la temporada del central antes de tiempo.

Fue el mismo futbolista nacional que se refirió en ADN Deportes a los rumores que lo vinculan con el Popular, dejando en claro que no le cierra las puertas a una llegada de Macul.

“Yo soy hincha de Wanderers pero tengo que empezar a crecer. En la edad en la que estoy es el momento. Si llega una oferta que me convenga y sea beneficioso para mi futuro, se tomará”, aseguró el jugador que estuvo en la nómina de la Selección Chilena de cara a la Copa América.

“Colo Colo es un club grande, el popular del fútbol chileno. Sería un sueño jugar en la Copa Libertadores. Desde chico que uno ve esas cosas en la televisión y jugar la Copa ahora o en algún momento del futuro sería genial”, agregó.

Recordar que González está en plena recuperación luego de sufrir una rotura de meniscos en septiembre, por la cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y ahora declaró que está “enfocado en poder recuperarme bien. Si no estoy al 100% no voy a rendir. Eso es lo que más me importante hoy en día en lo personal”.

"Yo quiero proyectarme y competir, es lo que me interesa. Ver mi futuro futbolístico personal", cerró.