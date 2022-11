Momentos de tensión son los que se han vivido en las últimas horas dentro de la interna de Colo Colo, en donde la situación en particular ante la continuidad o no de Joan Cruz en el ‘Cacique’ ha dado para un amplio debate, con la problemática de que el joven volante de los ‘Albos’ hoy sería jugador libre dado a que dentro de su contrato estaba estipulado un porcentaje (30%) de citaciones para lograr su renovación automática, algo que no se habría conseguido en este 2022.

Ante todos estos dimes y diretes, el gerente deportivo del club, Daniel Morón esclareció esta situación ante los medios, explicando de que todo lo que se ha mencionado con el caso de Joan Cruz es incorrecto, señalando que, dentro de su conteo en la institución, el jugador si cumplió con el porcentaje acordado de nominaciones.

“Lo de Joan Cruz nosotros tenemos en el registro nuestro que tenemos, que llevamos en citación de partidos, porque él tiene una cláusula de renovación automáticamente siendo citado en un 30% de los partidos y nosotros tenemos un 39% de esos partidos”, partió señalando Morón.

Detallando más al caso de Cruz, el ídolo Albo demuestra toda la tranquilidad a pesar de la información que ha salido sobre el jugador, señalando en que su renovación con Colo Colo ya es un hecho con el cumplimiento de esa regla.

Joan Cruz y su situación en Colo Colo dan que hablar | Foto: Agencia Uno

“No sé de dónde ha salido esta información. Es lo único que podemos decir. Nosotros tenemos el registro donde tiene un 39,5% del tiempo de citaciones, por eso entendemos que está renovado automáticamente”, apuntó a los medios.

Finalmente, Morón indicó que este tipo de cláusula que tiene Joan Cruz, la comparte con el defensor Daniel Gutierrez, quien también cumplió con la normativa estipulada y su renovación se habría gestado de manera automática.

“Hay una cláusula en su contrato, que es la misma cláusula que tiene Daniel Gutiérrez y que está en las mismas condiciones”, cerró.