Colo Colo igualó este jueves 2 a 2 ante Deportes Limache en su primer encuentro oficial del año 2025. Con goles de Sebastián Vegas y Salomón Rodríguez, dos de los seis refuerzos albos, el “Cacique” evitó sufrir ante el recién ascendido cuadro “Cervecero”.

El empate no cayó muy bien en Pedrero y, cómo no, si con la gran inversión hecha en fichajes, sumado a que el rival viene de la B y se jugaba en casa, los lamentos de la gente del popular no se hicieron esperar tras el empate con sabor a derrota.

Pero las quejas desde el Monumental no solo fueron por este encuentro, sino que también por la cancelación de la Supercopa ante Universidad de Chile, compromiso que debía jugarse el sábado 25 en La Portada de La Serena y fue suspendido a solo un par de días de su realización.

Gerente Deportivo de Colo Colo le manda feroz recado a Universidad de Chile

Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, alzó la voz por este caso y dijo: “Me llama la atención. Creo que no se hizo ida y vuelta porque la U no tenía estadio en ese momento, el Nacional estaba en reparaciones, pero la U pudo haber jugado en cualquier otra parte, como lo hizo en La Serena, que jugó sus partidos de pretemporada”.

Continuando con su reclamo, agregó: “Pudo jugar ahí o cualquier otro estadio del país, donde podría haber jugado solo con su público y nosotros en nuestro estadio”.

Daniel Morón no quedó para nada contento con al cancelación de la Supercopa (Foto: Photosport)

Además, el “Loro” abordó la posibilidad de que el encuentro (o los encuentros) se dispute a mitad de año: “Esperemos que se busque una solución buena. Tenemos que ver si nos acomoda julio. Si hoy tengo que responder, te digo que no tengo claro todavía el calendario”.

“Creo que estará terminando la primera rueda, que se estará jugando el Mundial de Clubes. Tendremos que analizar bien el calendario“, cerró.