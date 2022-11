Carlos Palacios no lo está pasando para nada bien en sus vacaciones en nuestro país, esto porque el mediocampista de Vasco da Gama de Brasil fue detenido tras las graves denuncias de su ex pareja en redes sociales, justo cuando su nombre comenzaba a sonar con fuerza en Colo Colo.

Durante este viernes, la dirigencia de Blanco y Negro llegó hasta el Estadio Monumental para seguir con las reuniones para ver los temas de refuerzos, y uno de los nombres que salió al paso es el del ex volante de Unión Española.

Palacios tendrá que seguir esperando para llegar al Cacique | Foto: Archivo

Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, salió a hablar con los diversos medios de comunicación que se encontraban en el reducto de Macul y les explicó la situación actual de las negociaciones con Palacios.

“Nosotros no hemos estado en negociaciones con Carlos Palacios porque él tiene club. No puedo decir que no ha estado en carpeta en algunos momentos. Hemos hablado de él con su representante, específicamente hace seis meses atrás", manifestó el ex guardameta del Popular.

"Lamento mucho la situación que está viviendo Carlos en estos momentos, pero no estamos en negociaciones con él”, indicó sobre la situación que vivió el jugador durante esta mañana en las oficinas del SIP de la 7° Comisaría de Renca.

“No está descartado. No sé lo que ha pasado, prefiero mantenerme sin dar ninguna opinión hasta que no tenga realmente conocimiento de la causa”, cerró.