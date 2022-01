Colo Colo superó a la Universidad de Chile por 2-1 en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, la cual se desarrolló en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata, Argentina, por el grupo A del Torneo de Verano 2022.

Uno de los jugadores más desequilibrantes del partido de este viernes fue Pablo Solari. El Pibe llamó la atención con su rapidez y gambeta, la cual fue un problema para la zona defensiva del Romántico Viajero.

Si bien el futuro del Pibe por ahora está en Colo Colo, el gerente deportivo, Daniel Morón, afirmó post victoria que existe un interés del América de México por contar con el extremo trasandino y ratificó que no ha habido una segunda oferta de los mexicanos.

"Hubo una primera oferta, la cual fue rechazada por el directorio entero y por la gerencia deportiva también. Hoy Pablo está con nosotros, esperamos que pueda permanecer por lo menos un año más. Esa fue la intención, Colo Colo hizo un esfuerzo económico para poderlo retener. Esperamos que así sea, que juegue una Copa Libertadores. En un semestre más, seguramente elevará su rendimiento, estará en otro nivel y eso favorecerá al jugador y al club",

"No es fácil rechazar una oferta, pero aún no llega una que sea interesante, importante, que sea algo irresistible. Si eso pasa, en algún momento habrá que decir que sí, pero hasta hoy no ha sucedido. ¿Qué monto? Cuando llegue, sabré. No voy a especular con algo que no tengo. Si llega algo de un equipo mexicano, europeo o brasileño lo vamos a estudiar con el directorio y la gerencia. Si es atractiva para todos, tomaremos una decisión", agregó el ex arquero de los albos.

"Martín Rodríguez es un nombre que nuestro técnico lo tiene en cuenta. Pero hoy tenemos cerradas las contrataciones salvo que salgan jugadores que nos puedan dar montos para utilizar en Martín u otro jugador", sentenció Morón