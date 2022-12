Siguen las repercusiones de los dichos del padre del mediocampista de Williams Alarcón en contra de Colo Colo y del gerente deportivo Daniel Morón, luego que Unión La Calera hiciera efectiva la opción de compra del jugador de 22 años.

"Hoy Colo Colo se lo perdió y (Daniel) Morón se mandó la cagada del año. No puede enviar un jugador de proyección y talento a préstamo con opción de compra", aseveró en conversación con Redgol.

El pase de Alarcón fue comprado por los caleranos | Foto: Guillermo Salazar

Estas palabras no cayeron tan bien en el histórico exguardameta albo, quien fue consultado por estos dichos en medio de la inauguración de la estatua a Carlos Caszely.

“Yo que él estaría contento de que le dimos la oportunidad a su hijo de que fuera a tener oportunidades en otro club", le respondió Moron.

Pero esto no quedó ahí y luego el multicampeón con el Cacique le dejó en claro que "cada uno puede pensar lo que quiera. Acepto lo que ha dicho, no me gusta, pero no puedo decir más nada. Estoy tranquilo, si no, no estaría acá”.

De esta manera, habrá que esperar si el padre del seleccionado nacional en las última gira por Europa le volverá a responder a Morón o la polémica quedará ahí.