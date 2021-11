Durante la tarde de este viernes se dio a conocer que Universidad Católica presentó un caso de Covid-19, lo que hizo que las alarmas se prendieran en San Carlos de Apoquindo. La Seremi de Salud de la Región Metropolitana llegó hasta las dependencias de la UC a realizar la trazabilidad correspondiente, la cual determinó que no existieron contactos estrechos en el plantel.

Esta decisión hizo que desde Colo Colo mostraran su malestar y es que encuentran que existe disparidad a la hora de tomar decisiones por parte de la autoridad sanitaria, todo a raíz de que desde el Cacique alegan que antes del compromiso ante Audax Italiano ellos perdieron a casi 100 personas para afrontar el vital compromiso y tuvieron que jugar con juveniles.

Uno que mostró su enojo fue el gerente deportivo de los albos, Daniel Morón. El Loro conversó con Redgol y exigió realización de nuevos test para verificar toda la información antes del partido ante Deportes La Serena.

“Creemos que es necesario que la autoridad sanitaria explique los criterios que ha utilizado en la trazabilidad de los equipos que han sufrido contagios. En los criterios y también sobre los tiempos en los que han realizado la investigación. A nosotros nos dieron respuesta recién 24 horas después del primer contagiado y a menos de 24 horas de jugar contra Audax Italiano, pero resulta que a otros equipos les avisan de inmediato”, aseguró tajantemente Morón.

“Nosotros tuvimos 104 contactos estrechos y resulta que ahora vemos con sorpresa, que a otros clubes han determinan no considerarle a ninguno solo. Creemos que es necesaria una explicación. Nos han llamado de distintas instituciones para consultarnos a nosotros, por qué la diferencia de criterios, una pregunta que se hacen también nuestros hinchas. Creemos que esa respuesta tiene que darla la autoridad sanitaria. Esperemos que este sábado se realicen los antígenos correspondientes antes del partido en La Serena”, agregó el ex arquero albo.

Para finalizar, el actual dirigente del Cacique reafirmó que “con esto se demuestra que el Covid-19 y la nueva variante Delta, es una realidad en Chile y los clubes de fútbol no quedan exentos a los contagios. No es la situación de un equipo en particular, ya vemos que ahora son varios los clubes que se han visto afectados. Los criterios y los tiempos deben ser iguales para todos, no se puede empañar el trabajo de todo un año por una decisión mal tomada”.