El ex defensor aseguró que para el argentino y el uruguayo serían la dupla de centrales que se consolide en el tiempo en el Cacique.

Colo Colo enfrenta este sábado a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador por la novena fecha del Campeonato Nacional 2023. El cuadro albo necesita con urgencia los tres puntos para no perder más terreno con los puestos de avanzada.

Por lo mismo, es que Gustavo Quinteros no hizo muchos reparos en la formación que enfrentó a Universidad de Chile el pasado fin de semana y consolida nuevamente a la dupla de centrales de Ramiro González y Matías de los Santos.

En cuanto a esta pareja de zagueros en el Cacique, Dante Poli afirmó que esta cambiaría con el tiempo, pues cuando vuelva Emiliano Amor desde su lesión sería el titular junto a de los Santos.

"Entiende que darle esa posición y estatus a de los Santos era revelante. Para mí y si me apuras, en el tiempo Amor y de los Santos debería ser la dupla titular de Colo Colo. Yo lo veo así, Copa Libertadores...Lo que pasa es que Amor le falta un rato todavía, pero si uno ve una formación titular indiscutida, me parece que ellos dos entiende a creer que son tipos que tienen más categoría", dijo el ex defensor en ESPN F90.

Para Poli, el uruguayo y el argentino deberían ser los titulares a futuro | Foto: Agencia UNO

Colo Colo y Cobresal se enfrentan este sábado 18 de marzo a partir de las 18:00 horas.