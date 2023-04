El delantero Jordhy Thompson no tiene respiro tras la nueva denuncia por violencia de género que hizo su ex pareja, Camila Sepúlveda, en su cuenta de Instagram.

Siguen las repercusiones por la grave denuncia de violencia de género de la ex pareja de Jordhy Thompson en su cuenta de Instagram. Y es que Colo Colo decidió separar al jugador de 19 años del primer equipo y lo mandó a la Casa Alba, donde deberá permanecer hasta que se aclare la investigación.

Pero fueron los dichos de Gustavo Quinteros en conferencia de prensa explicando la situación del oriundo de Antofagasta que llamaron la atención de los hinchas del Cacique, quienes no tardaron en salir a criticar al adiestrador argentino nacionalizado boliviano en las diversas redes sociales.

De momento, Thompson fue separado del plantel | Foto: Photosport

Dante Poli, panelista del programa Futuro Fútbol Club, se refirió a los polémicos dichos de Quinteros y salió al paso de la complicada situación que vive el formado en la cantera alba.

"Me parece que se sobreexpuso él también, en eso me parece que la intención de poder explicar la posición del club y cuáles iban a ser las medidas, me parece que dio dando demasiados detalles de una reflexión de lo que él piensa que debió haber ocurrido", comenzó diciendo el ex UC.

"Mientras estaba en conferencia sacaron un comunicado que no sé si estaba tan enterado el mismo entrenador, entonces después sale algo de Blanco y Negro. Es tan delicado y sensible este tema que debió haber estar contenido desde mucho antes", agregó.

"Fue algo innecesario, debió ser más escueto y bastante más concreto como lo fue la última vez. Se termina enredando Quinteros", cerró el también comentarista de ESPN Chile.