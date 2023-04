QUE SEA LA BISAGRA

Por Darío Sanhueza

No ha sido bueno el inicio del año para el Cacique. Sin llevar ni siquiera un tercio del torneo ya acumula las mismas tres derrotas que el campeonato anterior, dos de ellas con ribetes de escándalo como la sangría contra O’Higgins -que no ganó nunca más- y un 3-1 ante Cobresal que fue bastante más amplio en el trámite.

Por ello era tan importante este partido con el equipo revelación del campeonato, un Huachipato muy sólido en todas sus líneas, puntero, en su casa, el elenco con menos goles en contra, con un par de rendimientos individuales descollantes como Altamirano -que por fortuna estaba suspendido- y el venezolano Palmezano, un buen arquero como Castellón, una topadora como Cris Martínez y un mediocampo serio con Sepúlveda y el charrúa Montes.

Colo Colo, en cambio, venía del duro golpe en El Salvador y con cambio de esquema, probado en el amistoso con Colón. Tres centrales, con el retorno de Falcón, laterales volantes y sin punteros, sino que, con dos delanteros, en este caso Bolados y el debut en la titularidad del promisorio Damián Pizarro.

Damián Pizarro hizo un muy buen partido ante Huachipato. | Foto: Photosport

Era un partido en el cual era necesario dar una muestra de carácter, y el equipo lo hizo desde el primer minuto. Sin descollar, con ripios por supuesto, pero con mejorías individuales y colectivas, superando al puntero del campeonato en el trámite, en el control de los ritmos del partido, y siempre dio la sensación de estar más cerca que ellos, especialmente con un gol mínimamente offside de Matías De los Santos y un par de arranques -y otro gol anulado- de Damián Pizarro. Gil se vio más ágil que en otros partidos, mientras que Pavez anuló a Palmezano.

Paréntesis, respecto a Damián. Fue un partido adecuado desde todos los puntos de vista: para disfrutar el estar en presencia del mejor proyecto de centrodelantero de los últimos tiempos, no sólo en Colo Colo, sino que del fútbol chileno; pero también para saber con certeza que hay cosas en las que tiene que crecer, como manejar el ímpetu y la ansiedad que lo llevaron a jugar con amarilla desde el primer minuto, y administrar mejor su físico.

La suerte pocas veces le sonríe a un tipo conmovedoramente esforzado como Benegas, pero en esta ocasión sucedió, entrando precisamente por Damián y marcando el gol del triunfo en la primera que tocó. Mérito también para el inicio de la jugada de un Bouzat que al parecer encontró su lugar en la cancha, y de un Castillo que tuvo probablemente sus mejores minutos en Colo Colo -sigue al debe como refuerzo, pero al menos dio una buena señal-. Se sufrió un poco más de la cuenta con un rival disminuido con dos elementos menos, pero el equipo finalmente sacó la tarea adelante, se trajo tres puntos dorados y se acomodó un poco mejor en la tabla.

Importante acomodarse, porque ningún equipo ha dado realmente un paso adelante para presentar credenciales de campeón. Huachipato ha sido el mejor equipo, pero cuando tenía que dar una muestra de carácter y de que va por todo, no lo hizo; la Católica tiene un gran volumen ofensivo, pero no ha logrado solucionar sus líos defensivos y muchas veces muestra un evidente desequilibrio; los otros protagonistas del torneo anterior, Ñublense y Curicó, están muy relegados y los chillanejos además con la “distracción” de la primera Libertadores de su historia; la U parece estar conforme con no pasar las penurias de los últimos años y su mejor jugador se metió en un lío importante por manejar con alcohol en el cuerpo. Entonces, cuando nadie “quiere” ser campeón, es un escenario ideal para que el más campeón de todos, pese a su irregularidad, pueda dar el zarpazo.

Y ahora el desafío mayor, qué duda cabe. Ir a Colombia a jugar con Deportivo Pereira, que es una incógnita por el notorio desarme de su plantel y por ser debutante en la Copa, pero sabemos que la liga colombiana está bastante más adelante que la nuestra, y que el Cacique nunca en la historia ha ganado un partido oficial de visita a un equipo colombiano -le ganó al Caracas venezolano en Cúcuta el 2007-, pero quedamos con una mejor sensación tras el merecido rescate de tres puntos en el CAP. Sólo queda esperar que este triunfo sea la bisagra que marque la corrección del rumbo del Popular en este 2023.