De capitán a capitán: Esteban Paredes se muestra feliz por el momento de Gabriel Suazo: "No me sorprende, es bien merecido"

El defensor y capitán de Colo Colo Gabriel Suazo sin duda ha sido uno de los jugadores más destacados en lo que va de temporada en el Cacique, consolidando su gran nivel de juego a lo largo de este 2022, lo cual lo tiene en la mira de varios clubes para contar con sus servicios en la ventana de transferencias.

Ante el sensacional presente que vive Suazo, un ex compañero e ídolo del Cacique como lo es Esteban Paredes conversó con Radio Agricultura y se refirió a lo que ha sido la actualidad del seleccionado nacional, en donde partió indicando lo difícil que fueron sus inicios en el club y que no se asombra por su rendimiento.

“No me sorprende, la gente hace dos años atrás hablaba mal de él, no eran todos. No me sorprende, ha sido un gran profesional, fue un gran compañero”, inició comentando Paredes.

El hoy atacante de Coquimbo Unido dio a conocer la anecdótica acción que el hoy capitán de los Albos solicitaba para poder jugar y además, indicó que hoy en día se consolida como uno de los mejores jugadores en su posición del país.

Paredes y Suazo compartieron en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“El pedía jugar en el centro, porque le gustaba jugar de volante de contención y miralo ahora, es casi el mejor lateral de Chile. Si o si él tiene que estar en la Selección”, aseveró en Agricultura.

Finalmente, Paredes repite que su gran nivel no le sorprende y siempre confió en que la vida le traería las buenas a Suazo, primero con ser el capitán de Colo Colo y luego, con el gran nivel que está alcanzando.

“Como te repito, no me sorprende para nada porque yo sabía que le iba llegar la oportunidad primero de ser capitán y segundo lo que está dando hasta el momento es algo que no me sorprende, es bien merecido”, cerró.