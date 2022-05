El ex atacante de Colo Colo y hoy de Coquimbo Unido, Esteban Paredes dialogó con T13 en donde desmintió el rumor sobre su retiro del fútbol y lo que será el duelo ante los Albos el fin de semana

En la previa a lo que es el duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional, se ha vivido mucha expectación a lo que será la vuelta de un ídolo de los Albos como lo es el delantero Esteban Paredes.

En la antesala a este importante encuentro para ambas escuadras, el hoy atacante de los Piratas dialogó con T13 y se refirió a lo que será el duelo ante su ex club, en donde partió desmintiendo sobre su retiro el fin de semana ante el Cacique.

“Primero que todo desmentir lo que ayer dijeron, que yo iba hacer mi último partido contra Colo Colo y eso es totalmente mentira. Yo me debo a Coquimbo hoy día, a su gente, la verdad me han tratado bastante bien y eso la verdad que estoy muy agradecido. Es un partido especial, donde ya todos saben mi paso por Colo Colo, pero hoy día me debo a Coquimbo y la verdad que eso tengo que respetarlo”, partió comentando Paredes.

Siguiendo con aquello, el atacante de 41 años confesó que le trae muy buenos recuerdos volver a pisar el césped del estadio Monumental y sentir el gran cariño que la fanaticada Alba tiene por él, a quienes el goleador los lleva en su corazón.

Esteban Paredes quiere que Coquimbo sume ante Colo Colo | Foto: Agencia Uno

“Es algo bonito, lindo. Tuve muchos años en Colo Colo, la fiesta que a lo mejor se viene es algo que a lo mejor los hinchas me lo están atribuyendo cuando ya no estoy y se agradece. Les agradezco el cariño que me entregaron, siempre le doy gracias a ellos porque son parte de mi carrera”, explicó el ex-atacante del Cacique.

Finalmente, Paredes se refirió a su situación física la cual lo tuvo por un mes fuera de las canchas y dejó en claro que está recuperado al 100% para disputar el encuentro del fin de semana ante Colo Colo.

“He estado bien, he entrenado con normalidad, a esperar que el profe haga el equipo. Sí tendré que ir a la banca, lo voy hacer y si tendré que jugar lo voy hacer. Esperemos que podamos hacer un buen partido para poder tratar sacarle un punto a Colo Colo”, cerró.