El ex delantero de Colo Colo ya es nuevo jugador del cuadro brasileño de cara al 2022.

Javier Parraguez ya fue oficializado como nuevo jugador del Sport Recife de Brasil. El ex atacante de Colo Colo venía hace unas semanas siendo vinculado al cuadro brasileño y este martes de anunció la noticia.

El Búfalo tendrá su primera experiencia internacional a sus 32 años y donde espera ganare un puesto de titular en su nuevo club. Algo que no pudo hacer en El Cacique durante su estadía.

Fue el mismo Parraguez quien también confirmó su arribo a tierras brasileñas y dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram por su adiós y además para los hinchas del cuadro colocolino.

"Hoy me toca despedirme de esta gran institución, la cual soñé llegar desde muy pequeño. Desde el momento que mi madre me llevó por primera vez al Estadio Monumental, a ver a su gran Colo Colo, fue ese día, siendo tan solo un niño que me di cuenta de lo gran y hermoso que era este gran club e institución", comenzó expresando el delantero.

Además, destacó lo feliz que fue defendiendo la camiseta alba y tuvo un momento de humor en aquello, pues recordó esas situaciones en que lo molestaban con memes y burlas.

"Fui feliz en cada uno de los momentos que me tocó defender este hermoso escudo. Incluso hasta cuando lo pasé mal con sus burlas y memes, fui feliz jajajajaja", agregó en la publicación.

"Me despido con mucho cariño y amor a estos colores. Espero volver a vernos pronto, su amigo: Parragol, Búfalo, ParraSex o como me quieran llamar jajajaja", cerró.