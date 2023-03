Destacado periodista argentino ni ahí con los mala leche que menosprecian al Cacique: "No me animaría a ningunear a Colo Colo"

El sorteo de la Copa Libertadores de América dictaminó que Colo Colo y Boca Junior se volverán a ver las caras en un torneo internacional, donde ambas escuadras quedaron emparejas en el Grupo F del máximo torneo continental.

El resto del grupo lo completan el discreto Monagas de Venezuela y el Deportivo Pereira de Colombia, conjunto cafetalero que el año pasado desafió las posibilidades y salió campeón en un país donde los laureles se lo suelen llevar los denominados grandes.

Juan José Buscalia, destacadísimo periodista argentino, analizó lo que será el Grupo F de Copa Libertadores con Bolavip Chile y de entrada avisó que “Me parece que son los dos grandes favoritos del grupo, claramente me parece un grupo accesible desde el lado de Boca, se le ve hoy a Colo Colo como el gran equipo del continente que fue en los 90. Por el presente futbolístico no parece estar a la altura de los brasileños”.

El Cacique quiere pasar a octavos en Libertadores. | Foto: Agencia UNO

“El rival de máximo cuidado pareciera ser Colo Colo y no uno de los poderosos del continente, es favorable tanto para Boca como para Colo Colo”, dijo el rostro de diversos programas deportivos al otro lado de la cordillera.

Buscalia cree que albos y xeneises son los grandes favoritos: “Si Boca está o no dentro de los favoritos, no se sabe porque no tiene ni entrenador. Me parece que Colo Colo y Boca son los dos fuertes del grupo, pero que no tienen presente para ser favoritos a ganar la copa”.

ver también El nuevo desembarco de Esteban Paredes a Colo Colo sería de la mano de Aníbal Mosa

En el cierre, repasó a los que miran para abajo al Cacique: “Hoy los dos están en una situación bastante incierta y Boca no tiene ni entrenador, tiene buen plantel eso sí. Es una interrogante de todos, pero yo no me animaría a ningunear a Colo Colo ni mucho menos”.