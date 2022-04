Colo Colo recibe esta noche en el estadio Monumental a River Plate en partido clave para saber qué equipo va a ganar el grupo H de la Copa Libertadores, donde ambos cuadros tienen rendimientos perfectos luego de vencer a Alianza Lima y Fortaleza.

Los albos saben que enfrentarán a una potencia del continente que con Marcelo Gallardo en el banco han sabido ganar tres trofeos internacionales (dos Libertadores, una Sudamericana), por eso el respeto es máximo.

Más allá de los reconocimientos que le ha dado en esta ocasión el DT de los albos Gustavo Quinteros a los Millonarios, un ex entrenador de Colo Colo, Diego Cagna, ningunea de alguna forma a los de la banda sangre.

“River no tiene mística copera. Al no haber ganado tantas Copa Libertadores y como en la Intercontinental tampoco le fue bien, eso hace que por ahí no tenga tanta mística como los otros equipos”, afirmó en conversación con Olé.

Agregando eso sí, que “en la era Gallardo estuvieron cerca de haber podido agarrar más mística”.

Cagna compara a River con su archirrival. “La mística de Boca se generó después de haber ganado varias Libertadores. Para los equipos del exterior es difícil venir a jugar a La Bombonera. Lo mismo pasa con Independiente. Son equipos coperos. En las copas se agrandan y hacen buenos torneos”, explica.

En la misma entrevista, el ex entrenador de Colo Colo, confiesa su sueño. "Me encantaría dirigir a Boca. No creo que pase, pero si pasa me encantaría. También me encantaría dirigir a Independiente o a Argentinos Juniors. En todos los clubes en los que jugué me encantaría dirigir", cerró.