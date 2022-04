Gustavo Quinteros nuevamente durante el fin de semana recién pasado dio a conocer su molestia en la programación del partido entre Colo Colo y Universidad Católica. El entrenador apuntó a que se está perjudicando al Cacique haciéndolo jugar tres días antes del partido que tendrán con River Plate en la Copa Libertadores.

Los puntos el técnico albo fueron apuntados a la programación que dio a conocer la ANFP, donde se mostró molesto con que el partido se juegue el domingo de la presente semana y no el sábado, un día antes para así tener cuatro días para preparar el duelo ante el elenco millonario.

La situación ha traspasado todos los programas deportivo y en donde en ESPN F90 no se quisieron quedar fuera del tema para analizar. El exfutbolista Diego Rivarola apuntó en contra del entrenador por sus quejas en la programación que tiene el siguiente duelo del Cacique.

“Quinteros hace pocos años que está, los que estamos hace mucho más años y sabemos que alguien que no perjudican mucho en la historia ha sido a Colo Colo. No conoce mucho me parece la historia de Colo Colo y del fútbol chileno”, comenzó partiendo en su análisis el exfutbolista.

En esa misma línea, el hoy comentarista deportivo agregó que “En base a eso, me parece que está en un muy buen lugar y se está aprovechando de ese lugar me parece a mí para poner en palestra porque no se si no estuviera en ese lugar diera este tipo de declaraciones”.

Además, expresó que “Bajaría el perfil… Hoy está aprovechando este momento y desaprovechando por otro lado, que lástima que se esté enfocando en esto y no lo bien que está jugando Colo Colo”.

Finalmente, el exfutbolista de Universidad de Chile dio a conocer que “Es un tremendo Colo Colo porque vemos que juega muy bien y enfocar su discurso hacía que lo quieren perjudicar, la verdad es que me parecen muy desafortunadas”.

Colo Colo visitará este domingo 24 de abril a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo, para posteriormente el miércoles 27 del mismo mes se medirá con River Plate de Argentina en el Estadio Monumental David Arellano.