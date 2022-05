Eddio ‘Yeyo’ Inostroza no le pone todas las fichas a Colo Colo en Copa Libertadores: “Se diluyó y se llenó la mochila de conflictos”

Colo Colo tendrá un crucial encuentro esta semana frente al Fortaleza de Brasil en la disputa de la Copa Libertadores. Los albos se juegan la clasificación en el Estadio Monumental, en la cual no tendrá la presencia de lo hinchas por el castigo que le propinó la Conmebol al Cacique para este duelo.

El exfutbolista Eddio Inostroza conversó de forma exclusiva con Bolavip en la cual apuntó a que no está del todo seguro en jugar todas las fichas al Cacique para conseguir la clasificación, señalando que el equipo se fue diluyendo y se cargó una mochila con muchos conflictos.

“El fútbol no tiene lógica, a veces un equipo más o menos derriba a otro. Si bien el nivel que venía mostrando Colo Colo no era para dudar de lo que podía pasar, pero se diluyó y se llenó la mochila de conflictos. Además, independiente de la posición que vaya en este grupo, son brasileños y no hay que olvidar que los brasileños tienen si o si su juego histórico y podrían complicarlo bastante”.

En esta misma línea, el exfutbolista agregó que “Es un juego muy difícil que doblemente van a llegar con el pensamiento dividido y más aún esta bomba que lanzó Carlos (Caszely)”, apuntando a las polémicas palabras del exfutbolista al respecto del viaje de las familias a Argentina.

Colo Colo sufrió dolorosa derrota con River Plate en Copa Libertadores. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, sobre este mismo punto, el Yeyo contempló que “Está fuera de todo contexto porque dada la importancia que tiene este torneo para Colo Colo, sobre todo, porque se equivocaron y se desconcentraron en viajar con las familias y todo eso”.

“Yo siempre dije que la concentración es fundamental, no provocar riesgos innecesarios referentes a la no concentración, siempre tiene que estar concentrados y donde se da más, es que en nada más que nos preocupemos de lo que teníamos que desarrollar dentro del campo de juego. Se equivocaron”, sentenció al respecto.

Respecto a lo que tiene que ver con los problemas que se han vivido con los hinchas en los partidos, expresó que “Es otro espectáculo negro que se está dando (problemas de los hinchas), porque mira, no alcanza a lo que dice el técnico durante estos días de no jugar sin la barra contra el equipo brasileño se está jugando con un jugador menos”.

Finalmente, señaló que “Eso está fuera de contexto también, es potenciar a su gente que tiene de jugar contra su gente, el árbitro, los rivales, el espectáculo de jugar con o sin barra… Pero no tirar un salva vida antes, estuvo mal también. La barra no se ha portado bien, se le he permitido mucho, se les ha permitido mucho”.