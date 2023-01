Colo Colo tiene todo resuelto para que Darío Lezcano se transforme en el nuevo hombre gol del Cacique, tras su paso por el FC Juárez de México. El artillero es uno de los jugadores que siempre estuvo en la órbita de la Selección de Paraguay. Sin embargo, el 28 de marzo de 2017, el artillero tuvo su día de furia y arremetió con todo en contra del ex DT guaraní, Francisco Arce.

Lezcano, quien firmará por dos años con Colo Colo, venía de una interesante temporada en el Ingolstadt de la Bundesliga. El jugador era constantemente llamado para la Selección de Paraguay. Sin embargo, en el partido que su equipo perdió por 3-0 ante Brasil en el Arena Corinthians de Sao Paulo se cortó la relación con el Chiqui Arce.

El motivo fue que el DT de Paraguay ni siquiera llevó al banco de suplentes a Lezcano y el inminente nuevo jugador de Colo Colo avisó a través de la emisora ABC Cardinal en su país que daba un paso al costado, mientras estuviera Arce como el estratega.

"Estoy muy molesto con el profe (Francisco Arce) que me hizo eso. Es una falta de respeto lo que me hizo, por eso quiero aclarar que por el momento voy a dar un paso atrás. Tengo muchas cosas para pensar", expresó.

Darío Lezcano se borró de la Selección de Paraguay (Getty Images)

Eso no es todo. En su momento, Lezcano siguió manifestando su dolor y en la misma emisora le dio con todo a Arce. "Nunca en mi vida me hicieron eso (...) Yo confío en mi calidad, yo soñé estar en la Selección. Me trajeron, hice mi trabajo, gané mi puesto".

"Por el momento doy un paso al costado y que no me convoque más (...) Estoy molesto que no me haya dicho que no me pondría, porque en mi calidad yo confío", agregó en su momento Lezcano.

De ahí en adelante, el nuevo goleador de Colo Colo no fue convocado nunca más a la Selección de Paraguay. En total, Lezcano marcó 4 goles en 20 partidos disputados con el conjunto guaraní. En algún momento, el actual DT de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, mientras estaba con los paraguayos se reunió con el jugador y le presentó su proyecto y volvió a defender los colores de su país.