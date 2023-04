Colo Colo recibió un duro castigo por los incidentes y hechos de violencia ocurridos en el Superclásico ante la Universidad de Chile. El Cacique tendrá que jugar tres partidos de local a puertas cerradas, mientras que en 2024 el duelo ante los azules en el Monumental será sin público. La situación molestó absolutamente a Gabriel Mendoza, quien repudió el actuar de los mal llamados hinchas, que, otra vez, enlodaron a los albos.

El Coca Mendoza, en diálogo con Bolavip Chile, fue tajante en su análisis y cree que por la culpa de unos pocos paga todo el pueblo colocolino, que sí quiere ir a su casa a ver fútbol y a alentar de forma transparente a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

"Es lamentable porque en realidad los que supuestamente se creen hinchas no son hinchas y se adjudican absolutamente al equipo y después a la institución. Si quieren ir a hacer desórdenes y si quieren portarse mal, que lo hagan en otro lado y no lo hagan en el estadio donde privan a mucha gente que quiere ir al estadio a alentar a su equipo como corresponde. Es lamentableme porque muchas veces los que van a hacer esos desórdenes son delincuentes y es así", expresó.

Mendoza, con rabia y enojo al otro lado del teléfono, fue tajante en su análsis con los que se extralimitaron ante la U con el uso de cortaplumas y lanzamiento de bengalas. "Los que van con la disposición y el ánimo de hacer destrozos, de creerse el más choro, el más pulento, el más bacán; lo único que hacen es perjudicar a la gente que sí quiere apoyar a la institución más grande de Chile", agregó.

La cortaplumas que cayó en el Monumental en el clásico entre Colo Colo y la U (Guille Salazar)

Coca Mendoza es uno de los jugadores que lleva más profundamente a Colo Colo en el pecho. El campeón de la Copa Libertadores estaba apesadumbrado por la resolución del Tribunal de la ANFP, ya que no puede cree que gente sí quiera dañar a la institución.

"Eso siempre ha sido así, no es la mayoría. Lametablemente, con el dolor del corazón son delincuentes que quieren hacer daño a nuestra casa", terminó.

Ahora Colo Colo junto a su cuerpo jurídico tendrá que apelar a la sanción emanada desde la ANFP por la Primera Sala. Por ello, el elenco albo irá a la Segunda Sala a ver si es que puede revertir, en parte, la drástica resolución que le impedirá ejercer su localía en Macul..