A 20 años del retiro de Marcelo Barticciotto del fútbol profesional, el ídolo de Colo Colo no aguantó las lágrimas al escuchar unas palabras de José Luis Sierra en el programa Dale Albo AM.

Hace 20 años, el ex futbolista argentino-chileno Marcelo Barticciotto decidió dar un paso al costado en el fútbol profesional y colgar los botines en Colo Colo. El "Barti" quedó grabado en la historia del Cacique y dejó un legado entre los miles de hinchas albas, y en la actualidad se ha convertido en voz autorizada para hablar del club de sus amores.

En estos veinte años hay varios jugadores que compartieron camarín con el ahora panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, uno de ellos es José Luis Sierra, con quien estuvo desde el 1996 al 2002 en el conjunto Popular, y con el cual forjó una gran amistad que perdura hasta hoy.

"Quería agradecer la oportunidad de poder mandar este audio tratándose de una persona a la cual le tengo un cariño especial, a la cual quiero mucho, de que me siento orgulloso haber sido compañero de él y no solo eso sino alguien cercano y un amigo dentro del plantel", dijo el Coto en el programa Dale Albo AM al recordar de los 20 años de retiro de Barticciotto.

"Barti" llegó como un completo desconocido al Cacique y se retiró como ídolo | Foto: Archivo

En la misma línea, el ex seleccionado nacional enfatizó que "Marcelo tiene muy merecido este homenaje que se le hace por el tiempo que ha pasado desde que dejó de jugar. Es siempre bueno recordar a los ídolos y él debe ser uno de los ídolos más grande de la historia de Colo Colo".

"Mandarle muchísimos cariños. Hablarle de Marcelo como jugador no tiene mucho sentido porque todos vieron lo grande que fue, lo bien que se entrenaba en el día a día, y yo me quedo con esa persona maravillosa que gracias a Dios el fútbol me dio de conocer, querer y compartir muy lindos momentos y además forjar una amistad. Mandarte un abrazo enorme, sabes que te quiero mucho y lo mejor para lo que venga siempre", sentenció el actual DT del Al-Wehda de Liga Profesional Saudí.

"El 7 del Pueblo", como le apodaban, segundos después no pudo aguantar y se terminó emocionando con las palabras de su amigo del alma.

"Qué jugador y un grande también como persona el Coto. Un tipo sano, un tipo bueno de corazón y alma. Muy agradecido por sus palabras y tengo el corazón más apretado que la chu..", cerró el ídolo albo.